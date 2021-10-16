В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

Черновский районный суд Читы арестовал 15-летнего подростка, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Ранее в отношении несовершеннолетнего было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"Сегодня Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства.