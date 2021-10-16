В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
В настоящее время следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств преступления.
Черновский районный суд Читы арестовал 15-летнего подростка, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Ранее в отношении несовершеннолетнего было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
"Сегодня Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства.
Ранее Лайф писал, что подросток из Читы признался в убийстве 14-летней девочки. Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили ранее в одном из районов города. В отношении несовершеннолетнего возбуждено дело по статье "Убийство".
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