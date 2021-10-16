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В Чите арестовали подростка, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

В настоящее время следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств преступления.

16 октября, 14:07
<p>Фото © <a href="https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1619691/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Забайкальскому краю</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Черновский районный суд Читы арестовал 15-летнего подростка, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Ранее в отношении несовершеннолетнего было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"Сегодня Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства.

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Ранее Лайф писал, что подросток из Читы признался в убийстве 14-летней девочки. Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили ранее в одном из районов города. В отношении несовершеннолетнего возбуждено дело по статье "Убийство".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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