Подросток из Читы признался в убийстве 14-летней девочки

В Чите задержали 15-летнего подростка, который признался в убийстве 14-летней девочки в посёлке КСК. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"14 октября 2021 года около 19:00 (13:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в посёлке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. В тот же вечер около 21:00 (15:00 мск) по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток", — уточнил Марков.

Юношу допросили в присутствии законного представителя, педагога и адвоката. В ходе общения со следователями подозреваемый признался в расправе. В отношении несовершеннолетнего возбуждено дело по статье "Убийство". Мотивы подростка не сообщаются.