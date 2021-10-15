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Подросток из Читы признался в убийстве 14-летней девочки

Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили ранее в одном из районов города.

15 октября, 02:56
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

В Чите задержали 15-летнего подростка, который признался в убийстве 14-летней девочки в посёлке КСК. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"14 октября 2021 года около 19:00 (13:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в посёлке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. В тот же вечер около 21:00 (15:00 мск) по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток", — уточнил Марков.

Юношу допросили в присутствии законного представителя, педагога и адвоката. В ходе общения со следователями подозреваемый признался в расправе. В отношении несовершеннолетнего возбуждено дело по статье "Убийство". Мотивы подростка не сообщаются.

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Ранее Лайф сообщал о шокирующем преступлении под Рязанью. Там отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда. Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья. Позже мужчина признался, что хотел таким образом вернуться в семью.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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