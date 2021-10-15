При взрыве газа в жилом доме под Хабаровском пострадала женщина
Её госпитализировали, из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.
В городе Амурске Хабаровского края в результате взрыва газа в квартире жилого дома получила ожоги женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение, что из окна квартиры на 4-м этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском в городе Амурске наблюдается чёрный густой дым", — говорится в сообщении.
Как уточняется, прибывшая на место бригада спасательных служб установила, что на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ожоги получила 75-летняя женщина, которая была доставлена в больницу. Из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.
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