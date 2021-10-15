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При взрыве газа в жилом доме под Хабаровском пострадала женщина

Её госпитализировали, из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.

15 октября, 02:47
<p>Фото © <a href="https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4584809#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России по Хабаровскому краю</a></p>

Фото © МЧС России по Хабаровскому краю

В городе Амурске Хабаровского края в результате взрыва газа в квартире жилого дома получила ожоги женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение, что из окна квартиры на 4-м этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском в городе Амурске наблюдается чёрный густой дым", — говорится в сообщении.

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

Как уточняется, прибывшая на место бригада спасательных служб установила, что на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ожоги получила 75-летняя женщина, которая была доставлена в больницу. Из подъезда пожарные эвакуировали 19 человек.

Ранее тела троих детей и троих взрослых нашли на месте пожара в жилом доме в Кургане.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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