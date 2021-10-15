При взрыве газа в жилом доме под Хабаровском пострадала женщина

В городе Амурске Хабаровского края в результате взрыва газа в квартире жилого дома получила ожоги женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение, что из окна квартиры на 4-м этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском в городе Амурске наблюдается чёрный густой дым", — говорится в сообщении.