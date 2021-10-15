Пенсионеров в Башкирии пристыдили за "большие" квартиры и предложили рассрочку за отопление

Пенсионеров пристыдили за "большие" квартиры и посоветовали оплачивать отопление в рассрочку. Видео © Telegram / КБ

Директор компании "Теплосбыт" (филиал ООО "БашРТС") Ирина Попова считает, что пенсионеры в Башкирии переплачивают за отопление, так как живут в трёхкомнатных квартирах. Об этом она заявила в эфире программы "Вечерний телецентр" телеканала БСТ.

Поводом для диалога послужила ситуация, которая сложилась в Башкирии прошлой зимой, когда множество жителей начали получать квитанции с завышенными суммами за отопление. Директор филиала "БашРТС" ответила на это тем, что у предприятия нет возможности уменьшить размер платы.

"Смотрите, мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Действительно, пенсионеры, много пенсионеров звонило, живущих в трёхкомнатных квартирах, 75 "квадратов"…" — заявила Попова.