Япония выразила России протест из-за поездки Хуснуллина и Григоренко на Итуруп

Япония выразила России протест в связи с поездкой заместителей председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп на Южных Курилах. Об этом на пресс-конференции в Токио рассказал глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

"Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы. — Прим. Лайфа)", — отметил дипломат.

Ранее власти Японии сделали представление России из-за готовящегося визита Григоренко и Хуснуллина на Курилы. В Токио потребовали от Москвы отменить рабочую поездку вице-премьеров РФ. Однако, несмотря на это, Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток. Перед этим в кабмине РФ сообщили, что они посетят регион с проверкой поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, российские вице-премьеры прибудут на рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.