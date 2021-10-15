Причиной расправы читинского школьника над 14-летней подругой стали интимные фото

Девятиклассник, который зарезал свою 14-летнюю подругу в Чите, совершил убийство во время выясления отношений. Как узнал SHOT, всё произошло дома у школьницы. 15-летний подросток пришёл к ней в гости, чтобы выяснить отношения — девушка хотела расстаться и заблокировала парня в телефоне из-за того, что тот якобы слил в Сеть её интимные фотки.

Во время ссоры девятиклассник схватился за кухонный нож. На шее и груди убитой нашли 16 ранений. После расправы подросток сбежал, прихватив с собой телефон возлюбленной и орудие убийства. Тело школьницы обнаружила её мама, когда вернулась с работы.

Задержали парня у него дома, к тому моменту он уже успел выбросить нож и постирать испачканную кровью одежду. Известно, что на учёте ПДН он ранее не состоял. У школьника были проблемы с успеваемостью — он не справлялся с программой и ему советовали перейти на домашнее обучение.