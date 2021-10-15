Стоимость нефти Вrent впервые с октября 2018 года превысила $85 за баррель
Ранее в правительстве допустили, что цена на энергоноситель может превысить $100.
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Цена нефти марки Вrent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange) превысила $85 за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 10:50 мск.
Стоимость декабрьского фьючерса выросла на 1,23% по сравнению со вчерашним днём. К 10:54 мск цена нефти ускорила рост и составила $85,1 за баррель.
Стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак допустил рост цен на энергетическое сырьё до $100. Ранее Лайф сообщал, что стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 84 доллара за баррель.
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