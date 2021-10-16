В Польше объяснили необходимость в заборе на границе "защитой от Путина"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что забор на границе с Белоруссией необходим, чтобы защищаться от президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — заявил Матеуш Моравецкий.