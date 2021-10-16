В Польше объяснили необходимость в заборе на границе "защитой от Путина"
А точнее, чтобы обезопасить Варшаву от миграционного шантажа со стороны президентов России и Белоруссии.
Фото © ТАСС / EPA
Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что забор на границе с Белоруссией необходим, чтобы защищаться от президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.
"Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — заявил Матеуш Моравецкий.
Ранее Лайф писал о том, что Польша собирается строить новый забор на границе с Белоруссией.
Комментариев: 0