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В Польше объяснили необходимость в заборе на границе "защитой от Путина"

А точнее, чтобы обезопасить Варшаву от миграционного шантажа со стороны президентов России и Белоруссии.

16 октября, 14:30
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что забор на границе с Белоруссией необходим, чтобы защищаться от президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — заявил Матеуш Моравецкий.

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Ранее Лайф писал о том, что Польша собирается строить новый забор на границе с Белоруссией.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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