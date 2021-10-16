Асмус опубликовала интригующее фото, представ на нём полностью обнажённой

Российская актриса Кристина Асмус вновь эпатировала своих подписчиков в Сети новым дерзким фото. Раньше она демонстрировала лишь отдельные части тела, а теперь снялась полностью обнажённой.

"Пост заряжен на комментарии "а где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "где хештеги?", — пошутила она в "Инстаграме".

Фото © Instagram / asmuskristina

Поклонники принялись восхищаться артисткой: "Кристина, ты просто космос. Я бы не против тебя накормить, но, увы, я не миллионер", "Кристина, ты крутая, жги дальше". Однако нашлись и те, кто лукаво поинтересовался, кто сфотографировал обнажённую звезду.