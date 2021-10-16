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Асмус опубликовала интригующее фото, представ на нём полностью обнажённой

Подписчики наперебой расхваливали звезду, но заинтересовались, кто на этот раз был фотографом.

16 октября, 14:40

Фото © Instagram / asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус вновь эпатировала своих подписчиков в Сети новым дерзким фото. Раньше она демонстрировала лишь отдельные части тела, а теперь снялась полностью обнажённой.

"Пост заряжен на комментарии "а где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "где хештеги?", — пошутила она в "Инстаграме".

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

Поклонники принялись восхищаться артисткой: "Кристина, ты просто космос. Я бы не против тебя накормить, но, увы, я не миллионер", "Кристина, ты крутая, жги дальше". Однако нашлись и те, кто лукаво поинтересовался, кто сфотографировал обнажённую звезду.

Кристина Асмус снялась с обнажённой грудью, но такое фото будет являться фанатам в страшных снах

Кристина Асмус снялась с обнажённой грудью, но такое фото будет являться фанатам в страшных снах

А летом Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+. Артистка начесала волосы, накрасила веки в тон футболки и с полуулыбкой смотрела вперёд. "Жарко", — подписала фото звезда, которая отправилась на Шри-Ланку на съёмки фильма "Булки".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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