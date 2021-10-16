Пассажирский трап въехал в здание терминала аэропорта "Шереметьево"

Самоходный пассажирский трап врезался в терминал D аэропорта "Шереметьево". Согласно предварительным данным, машина двигалась по неустановленному маршруту и на перроне аэропорта столкнулась с переходом от терминала к телетрапу (рукаву) для посадки на самолёт, сообщает SHOT.





На фотографиях с места происшествия видно, что машина повредила нижнюю часть здания. Часть обшивки конструкции рухнула на землю. Информации о пострадавших не было.