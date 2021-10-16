Пассажирский трап въехал в здание терминала аэропорта "Шереметьево"
Транспортное средство повредило участок коридора, который ведёт к рукаву для посадки на самолёт.
Фото © Telegram / SHOT
Самоходный пассажирский трап врезался в терминал D аэропорта "Шереметьево". Согласно предварительным данным, машина двигалась по неустановленному маршруту и на перроне аэропорта столкнулась с переходом от терминала к телетрапу (рукаву) для посадки на самолёт, сообщает SHOT.
На фотографиях с места происшествия видно, что машина повредила нижнюю часть здания. Часть обшивки конструкции рухнула на землю. Информации о пострадавших не было.
Летом Лайф рассказывал, как пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап, и отправление пришлось ещё задержать. В итоге авиакомпания заменила борт.
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