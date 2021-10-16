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Пассажирский трап въехал в здание терминала аэропорта "Шереметьево"

Транспортное средство повредило участок коридора, который ведёт к рукаву для посадки на самолёт.

16 октября, 14:46
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Самоходный пассажирский трап врезался в терминал D аэропорта "Шереметьево". Согласно предварительным данным, машина двигалась по неустановленному маршруту и на перроне аэропорта столкнулась с переходом от терминала к телетрапу (рукаву) для посадки на самолёт, сообщает SHOT.

  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT

Фото © SHOT

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На фотографиях с места происшествия видно, что машина повредила нижнюю часть здания. Часть обшивки конструкции рухнула на землю. Информации о пострадавших не было.

Трап врезался в пассажирский самолёт в Шереметьево — фото

Трап врезался в пассажирский самолёт в Шереметьево — фото

Летом Лайф рассказывал, как пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап, и отправление пришлось ещё задержать. В итоге авиакомпания заменила борт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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