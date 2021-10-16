Финская журналистка удивилась отношению русских к старым вещам

Финскую журналистку Анну-Лену Лаурен поразило, что в России, в отличие от многих европейских стран, принято не выкидывать одежду, электронику и аксессуары, а ремонтировать, давая вещам вторую жизнь. В качестве примера она рассказала изданию Dagens Nyheter про случай, когда случайно прожгла дырку на любимой кофте.

"И тут я вспомнила про швею Галину. Про её волшебство. В её руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в её пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь", — рассказала Лаурен.

Она отметила, что в России услуги по ремонту стоят совсем недорого, при этом выполняются очень качественно и быстро. В то время как в Швеции эта сфера плохо развита, и часто починка обходится почти в такую же сумму, как и покупка новой вещи. По мнению журналистки, российская культура потребления сформировалась в советском прошлом. Лаурен считает, что, хотя скандинавские страны преуспели в сортировке мусора, по сравнению с Россией их культура потребления безумна.