Жителям столицы пообещали последний всплеск тепла
После него начнётся очередное похолодание, которое опустит столбики термометров ниже 5 градусов.
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Во второй половине предстоящей недели в столичном регионе прогнозируется последний всплеск тёплой осени. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
"Это будет последний осенний всплеск тепла. Уже в воскресенье начнётся очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже 5–7 градусов тепла", — рассказали синоптики.
Специалисты уточнили, что в начале недели ожидается понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений, а также, вероятно, выпадет первый снег, но с четверга вернётся тёплая погода. Температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов.
Ранее Лайф писал о том, что россияне пожаловались на снижение продуктивности, подавленность и стресс из-за осенней хандры. Выяснилось, что одни предпочли бы передвигаться в дождливые дни на такси, а другие и вовсе бы перестали ездить в офис, если бы была такая возможность.
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