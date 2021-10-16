Жителям столицы пообещали последний всплеск тепла

Во второй половине предстоящей недели в столичном регионе прогнозируется последний всплеск тёплой осени. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Это будет последний осенний всплеск тепла. Уже в воскресенье начнётся очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже 5–7 градусов тепла", — рассказали синоптики.

Специалисты уточнили, что в начале недели ожидается понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений, а также, вероятно, выпадет первый снег, но с четверга вернётся тёплая погода. Температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов.