Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой

Москвичка заявила, что её могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте, хотя изначально она была свидетельницей конфликта между пассажирами на станции метро "Текстильщики".

"Я говорила с ними (участниками конфликта — Прим. Лайфа.), но без мата. <…> Я реально просто в шоке. У меня во вторник суд в Кузьминском суде. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", — сказала жительница Москвы в беседе с изданием "Подъём", уточнив, что обвинения в свой адрес она не признаёт.