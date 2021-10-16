Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой
Девушку привлекли за нецензурную лексику, хотя сама она отрицает, что срамословила в подземке.
Скриншот из видео © Главное управление МВД России по г. Москве
Москвичка заявила, что её могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте, хотя изначально она была свидетельницей конфликта между пассажирами на станции метро "Текстильщики".
"Я говорила с ними (участниками конфликта — Прим. Лайфа.), но без мата. <…> Я реально просто в шоке. У меня во вторник суд в Кузьминском суде. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", — сказала жительница Москвы в беседе с изданием "Подъём", уточнив, что обвинения в свой адрес она не признаёт.
Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования. Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики".
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