В Бразилии при крушении катера во время шторма погибло шесть человек
На борту судна находился 21 пассажир, 14 из них удалось вытащить из воды.
Фото © Prensa Latina
В Бразилии при крушении катера во время шторма погибло шесть человек. Видео © G1
В Бразилии на реке Парагвай во время сильного шторма перевернулся и затонул прогулочный катер. В результате происшествия погибло шесть человек, ещё один пассажир числится пропавшим без вести. Об этом сообщает портал G1.
На борту находился 21 человек, после крушения 14 из них удалось спасти. Сначала сообщалось о семи пропавших, однако в ходе спасательной операции благодаря силам ВМФ, 12 водолазам и местным спасателям почти всех удалось найти. Как сообщало агентство Prensa Latina, пассажиры ездили на рыбалку, крушение произошло на обратном пути.
Ранее лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море. По мнению местных правозащитников, людей могли тайно отправить обратно в Ливию, откуда они пытались бежать.
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