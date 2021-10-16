В Сомали при взрыве в ресторане погиб мэр африканского города Ферфер

В городе Беледуэйне, в центральной части Сомали, при взрыве в ресторане погибло по меньшей мере два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, самодельное устройство сдетонировало, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Как уточняет африканское новостное агентство Halbeeg, одним из погибших был мэр сомалийского города Ферфер.

Число пострадавших вследствие несчастного случая также неизвестно. Уточняется, что ресторан, в котором произошёл взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.