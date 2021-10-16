В Сомали при взрыве в ресторане погиб мэр африканского города Ферфер
По данным СМИ, на момент ЧП в заведении находились высокопоставленные чиновники.
Фото © Twitter / Halbeeg_News
В городе Беледуэйне, в центральной части Сомали, при взрыве в ресторане погибло по меньшей мере два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, самодельное устройство сдетонировало, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Как уточняет африканское новостное агентство Halbeeg, одним из погибших был мэр сомалийского города Ферфер.
Число пострадавших вследствие несчастного случая также неизвестно. Уточняется, что ресторан, в котором произошёл взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Сомали погибли семь миротворцев. Целью атаки была автоколонна войск Африканского союза. Ответственность за нападение уже взяла на себя одна из террористических группировок.
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