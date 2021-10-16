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В Сомали при взрыве в ресторане погиб мэр африканского города Ферфер

По данным СМИ, на момент ЧП в заведении находились высокопоставленные чиновники.

16 октября, 18:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/halbeeg_news/status/1449426578828562444?s=21" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Halbeeg_News</a></p>

Фото © Twitter / Halbeeg_News

В городе Беледуэйне, в центральной части Сомали, при взрыве в ресторане погибло по меньшей мере два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, самодельное устройство сдетонировало, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Как уточняет африканское новостное агентство Halbeeg, одним из погибших был мэр сомалийского города Ферфер.

Число пострадавших вследствие несчастного случая также неизвестно. Уточняется, что ресторан, в котором произошёл взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.

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Ранее сообщалось, что при взрыве в Сомали погибли семь миротворцев. Целью атаки была автоколонна войск Африканского союза. Ответственность за нападение уже взяла на себя одна из террористических группировок.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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