В МВД раскрыли подробности аварии с двумя автобусами в Нижнем Новгороде
Как сообщалось ранее, из 24 пострадавших несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.
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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с автобусами и грузовиком, в котором пострадало более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в результате ДТП с участием автобусов и "газели" на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратилось 24 человека. Из них несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.
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