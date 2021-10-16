В МВД раскрыли подробности аварии с двумя автобусами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с автобусами и грузовиком, в котором пострадало более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — говорится в сообщении ведомства.