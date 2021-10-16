Число пострадавших после ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

Количество пострадавших в результате столкновения "газели" и двух автобусов в Нижнем Новгороде выросло до 24. Есть пациенты в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В результате ДТП с участием автобусов и "газели" на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратилось 24 человека. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 человека находятся в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко. Из них трое госпитализированы, шестеро с лёгкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек продолжают обследование.

"Из числа госпитализированных двое — в тяжёлом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжёлых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти", — сообщили в правительстве региона.