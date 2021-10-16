Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

После массового смертельного отравления метанолом в Екатеринбурге правоохранители задержали двух подозреваемых. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Одним из них оказался 54-летний продавец Надир М., который сбывал местным жителям палёный алкоголь. Его подельником был 42-летний Армен А. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.