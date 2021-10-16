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Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

Сообщается, что в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела.

16 октября, 16:38
<p>Задержанный Надир М. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный Надир М. Фото © Telegram / SHOT

После массового смертельного отравления метанолом в Екатеринбурге правоохранители задержали двух подозреваемых. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Одним из них оказался 54-летний продавец Надир М., который сбывал местным жителям палёный алкоголь. Его подельником был 42-летний Армен А. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Названы алкогольные напитки, наиболее часто продаваемые нелегально

Названы алкогольные напитки, наиболее часто продаваемые нелегально

Напомним, о том, что в Екатеринбурге 16 человек погибли после отравления метанолом, стало известно сегодня днём.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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