Умер актёр популярной в СССР комедии "Дежа вю" Павел Новиш

Польский актёр Павел Новиш ушёл из жизни на 81-м году жизни. Об этом стало известно от съёмочной команды сериала "Цвет счастья", в котором участвовал артист.

"С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актёра кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится на странице в "Фейсбуке".

Новиш начал работать в театре в 1964 году, а в кино дебютировал уже в 1970-х. За его плечами роли в фильмах "Пацаны не плачут" (2000) и "Киллер" (1997). Однако больше всего он известен по культовой советско-польской комедии режиссёра Юлиуша Махульского "Дежа вю" (1989). Он получил две награды: художественную премию Люблинского воеводы и премию Люблинского областного Национального совета.