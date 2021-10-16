Умер актёр популярной в СССР комедии "Дежа вю" Павел Новиш
Впервые на большом экране артист появился в 1970-х годах, параллельно с этим работая в театре.
Фото © Facebook / Barwy Szczęścia
Польский актёр Павел Новиш ушёл из жизни на 81-м году жизни. Об этом стало известно от съёмочной команды сериала "Цвет счастья", в котором участвовал артист.
"С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актёра кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится на странице в "Фейсбуке".
Новиш начал работать в театре в 1964 году, а в кино дебютировал уже в 1970-х. За его плечами роли в фильмах "Пацаны не плачут" (2000) и "Киллер" (1997). Однако больше всего он известен по культовой советско-польской комедии режиссёра Юлиуша Махульского "Дежа вю" (1989). Он получил две награды: художественную премию Люблинского воеводы и премию Люблинского областного Национального совета.
Ранее стало известно о смерти актрисы из "Чёрной пантеры". Также в 2019 году она сыграла в фильме "Джуманджи. Новый уровень".
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