Подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт
Молодой человек угодил в больницу, а правоохранители заинтересовались тем, откуда у него такое оружие.
Фото © СУ СК РФ по Республике Мордовия
В Мордовии возбудили уголовное дело после того, как 17-летний подросток угодил в больницу с ожогами от срабатывания гранатомёта. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в момент инцидента парень находился в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний подросток получил телесные повреждения в виде ожогов в результате срабатывания ручного гранатомёта, находившегося у него в руках", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате произошедшего никаких разрушений нет, а кроме самого парня никто не пострадал. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее Лайф рассказывал, как на северо-западе Москвы сдетонировала граната Ф-1. Предположительно, принести домой взрывное устройство мог один из подростков. В итоге погибли мужчина и 14-летний подросток. Ещё один, 12-летний ребёнок, пострадал.
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