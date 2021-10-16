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Подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт

Молодой человек угодил в больницу, а правоохранители заинтересовались тем, откуда у него такое оружие.

16 октября, 16:09
<p>Фото © СУ СК РФ по Республике Мордовия</p>

Фото © СУ СК РФ по Республике Мордовия

В Мордовии возбудили уголовное дело после того, как 17-летний подросток угодил в больницу с ожогами от срабатывания гранатомёта. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в момент инцидента парень находился в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний подросток получил телесные повреждения в виде ожогов в результате срабатывания ручного гранатомёта, находившегося у него в руках", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате произошедшего никаких разрушений нет, а кроме самого парня никто не пострадал. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ранее Лайф рассказывал, как на северо-западе Москвы сдетонировала граната Ф-1. Предположительно, принести домой взрывное устройство мог один из подростков. В итоге погибли мужчина и 14-летний подросток. Ещё один, 12-летний ребёнок, пострадал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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