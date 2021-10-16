Подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт

В Мордовии возбудили уголовное дело после того, как 17-летний подросток угодил в больницу с ожогами от срабатывания гранатомёта. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в момент инцидента парень находился в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний подросток получил телесные повреждения в виде ожогов в результате срабатывания ручного гранатомёта, находившегося у него в руках", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате произошедшего никаких разрушений нет, а кроме самого парня никто не пострадал. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.