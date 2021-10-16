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На Украине назвали ошибку правительства, которая привела к газовому кризису

Экс-глава "Нафтогаза" сообщил, что в этом году Белый дом перестал оказывать поддержку Незалежной в данном вопросе.

16 октября, 16:22
<p>Фото © <a href="https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2AA5C07FE65858CCC22570B90056AF6E?OpenDocument&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&Start=41&Count=10&" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нафтогаз Украины"</a></p>

Фото © "Нафтогаз Украины"

Полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения шести миллиардов кубометров топлива, однако Киев совершил серьёзную ошибку, не закупив его весной по низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Была совершена большая ошибка в мае и июне этого года, когда не был приобретён газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — сказал он в интервью изданию Obozrevatel.

Коболев считает, что, если бы тогда страна приобрела топливо, сейчас его можно было бы перепродать и таким образом стабилизировать цену. В ходе беседы экс-глава призвал украинское правительство перестать экспортировать газ в Европу, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Он также с сожалением отметил, что в этом году Белый дом перестал оказывать поддержку Украине в отличие от прошлых лет.

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Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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