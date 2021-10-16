На Украине назвали ошибку правительства, которая привела к газовому кризису

Полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения шести миллиардов кубометров топлива, однако Киев совершил серьёзную ошибку, не закупив его весной по низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Была совершена большая ошибка в мае и июне этого года, когда не был приобретён газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — сказал он в интервью изданию Obozrevatel.

Коболев считает, что, если бы тогда страна приобрела топливо, сейчас его можно было бы перепродать и таким образом стабилизировать цену. В ходе беседы экс-глава призвал украинское правительство перестать экспортировать газ в Европу, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Он также с сожалением отметил, что в этом году Белый дом перестал оказывать поддержку Украине в отличие от прошлых лет.