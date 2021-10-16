На Украине назвали ошибку правительства, которая привела к газовому кризису
Экс-глава "Нафтогаза" сообщил, что в этом году Белый дом перестал оказывать поддержку Незалежной в данном вопросе.
Фото © "Нафтогаз Украины"
Полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения шести миллиардов кубометров топлива, однако Киев совершил серьёзную ошибку, не закупив его весной по низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
"Была совершена большая ошибка в мае и июне этого года, когда не был приобретён газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — сказал он в интервью изданию Obozrevatel.
Коболев считает, что, если бы тогда страна приобрела топливо, сейчас его можно было бы перепродать и таким образом стабилизировать цену. В ходе беседы экс-глава призвал украинское правительство перестать экспортировать газ в Европу, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Он также с сожалением отметил, что в этом году Белый дом перестал оказывать поддержку Украине в отличие от прошлых лет.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.
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