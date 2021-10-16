СК подтвердил гибель 18 человек, отравившихся метиловым спиртом на Урале
По факту гибели возбуждено уголовное дело, подозреваемые в сбыте алкоголя задержаны.
Фото © СУ СК РФ по Свердловской области
Сотрудники СУ СК России по Свердловской области подтвердили гибель 18 жителей Екатеринбурга от употребления спиртного с содержанием метанола. По факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.
Первоначально сообщалось, что в результате отравления метанолом в Екатеринбурге скончалось 16 человек. Как сообщал Лайф, продавцы отравленного алкоголя задержаны.
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