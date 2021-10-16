СК подтвердил гибель 18 человек, отравившихся метиловым спиртом на Урале

Сотрудники СУ СК России по Свердловской области подтвердили гибель 18 жителей Екатеринбурга от употребления спиртного с содержанием метанола. По факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.