В результате резни в якутском диспансере погиб один человек, пятеро ранены

В результате резни в якутском диспансере пострадало пять человек, ещё один пациент скончался в машине скорой помощи. Мужчиной, устроившим расправу, оказался 47-летний пациент учреждения Прокопий Т.

По предварительным данным, он находился в тяжёлом моральном состоянии. В какой-то момент мужчина сорвался и начал резать других пациентов без разбору. После происшествия он попытался покончить с собой, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ТАСС, ЧП произошло в наркологическом диспансере. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.