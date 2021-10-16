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В результате резни в якутском диспансере погиб один человек, пятеро ранены

По предварительным данным, пациент устроил расправу из-за тяжёлого морального состояния.

16 октября, 16:44

Фото © Pixabay

В результате резни в якутском диспансере пострадало пять человек, ещё один пациент скончался в машине скорой помощи. Мужчиной, устроившим расправу, оказался 47-летний пациент учреждения Прокопий Т.

По предварительным данным, он находился в тяжёлом моральном состоянии. В какой-то момент мужчина сорвался и начал резать других пациентов без разбору. После происшествия он попытался покончить с собой, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ТАСС, ЧП произошло в наркологическом диспансере. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Якутии пациент онкодиспансера устроил резню в палате, есть погибшие

В Якутии пациент онкодиспансера устроил резню в палате, есть погибшие

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге парень зарезал сожительницу, а потом сам позвонил её родным.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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