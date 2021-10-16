Устроивший резню в Якутии пациент разозлился из-за проигрыша в карты
Он коротал время за азартными развлечениями, а потом обиделся на соперника и вернулся к нему с ножом.
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47-летний Прокопий Т., устроивший резню в якутском наркодиспансере, мог разозлиться из-за проигрыша в карты с другим пациентом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, мужчина был доставлен в диспансер с диагнозом алкогольная интоксикация сегодня утром. Придя в себя, он решил пройтись по медучреждению. В одной из палат Прокопий нашёл себе соперника для игры в карты, но удача была не на его стороне, и в итоге картёжник проиграл.
Прокопий ушёл с пустыми руками, но вскоре вернулся с ножом и порезал всех, кто находился в помещении. На шум в палату прибежал ещё один пациент и тоже был ранен. Собеседник Лайфа добавил, что из персонала никто в результате ЧП не пострадал.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня вечером. По предварительным данным, пациент находился в нестабильном психологическом состоянии. От его рук погиб один человек, несколько были ранены.
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