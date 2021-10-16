Устроивший резню в Якутии пациент разозлился из-за проигрыша в карты

47-летний Прокопий Т., устроивший резню в якутском наркодиспансере, мог разозлиться из-за проигрыша в карты с другим пациентом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчина был доставлен в диспансер с диагнозом алкогольная интоксикация сегодня утром. Придя в себя, он решил пройтись по медучреждению. В одной из палат Прокопий нашёл себе соперника для игры в карты, но удача была не на его стороне, и в итоге картёжник проиграл.