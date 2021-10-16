"Я три раза рожала, но это больнее": В России установили рекорд по массовому стоянию на гвоздях
Как уточнил один из конкурсантов, Россия занимает первое место по гвоздестоянию. На втором находится Индия, а третье место досталось, как ни странно, Англии.
В Москве установлен рекорд России по массовому стоянию на гвоздях. Видео © LIFE
Около 300 человек из разных городов и стран приехали в Москву, чтобы установить рекорд России по самому массовому гвоздестоянию. Начинающие участники старались продержаться хотя бы полчаса, тогда как более опытные были готовы простоять и несколько часов.
"Сами участники прилетели со всего мира: из Южной Америки, Европы, из стран СНГ и России. Наша цель — попасть в Книгу рекордов России. Для этого необходимо простоять более 30 минут", — рассказал организатор рекорда России по гвоздестоянию Александр Вааль.
Мероприятие вызвало у присутствующих абсолютно разные эмоции — кто-то удивлялся и радовался, кто-то плакал, а одна участница даже сравнила стояние на гвоздях с родами. Единственное, что объединило соперников, — это огромное желание победить.
"Это очень больно! Я три раза рожала, но это больнее", — сквозь слёзы посмеялась конкурсантка.
Мастер гвоздестояния Алексей Смагажевский рассказал, что в стопах человека есть 72 тысячи нервных окончаний, которые задействованы организмом. Когда человек становится на гвозди, он работает со своим здоровьем, пояснил Алексей.
Ранее Лайф сообщал, что сахалинец попал в Книгу рекордов России благодаря покрышкам. Теперь у атлета амбициозная цель — перевернуть ещё больше снарядов и попасть уже в Книгу рекордов Гиннесса.
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