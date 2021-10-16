"Я три раза рожала, но это больнее": В России установили рекорд по массовому стоянию на гвоздях

Как уточнил один из конкурсантов, Россия занимает первое место по гвоздестоянию. На втором находится Индия, а третье место досталось, как ни странно, Англии.