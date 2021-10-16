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"Я три раза рожала, но это больнее": В России установили рекорд по массовому стоянию на гвоздях

Как уточнил один из конкурсантов, Россия занимает первое место по гвоздестоянию. На втором находится Индия, а третье место досталось, как ни странно, Англии.

16 октября, 17:44

В Москве установлен рекорд России по массовому стоянию на гвоздях. Видео © LIFE

Около 300 человек из разных городов и стран приехали в Москву, чтобы установить рекорд России по самому массовому гвоздестоянию. Начинающие участники старались продержаться хотя бы полчаса, тогда как более опытные были готовы простоять и несколько часов.

"Сами участники прилетели со всего мира: из Южной Америки, Европы, из стран СНГ и России. Наша цель — попасть в Книгу рекордов России. Для этого необходимо простоять более 30 минут", — рассказал организатор рекорда России по гвоздестоянию Александр Вааль.

Мероприятие вызвало у присутствующих абсолютно разные эмоции — кто-то удивлялся и радовался, кто-то плакал, а одна участница даже сравнила стояние на гвоздях с родами. Единственное, что объединило соперников, — это огромное желание победить.

"Это очень больно! Я три раза рожала, но это больнее", — сквозь слёзы посмеялась конкурсантка.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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