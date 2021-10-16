Названа возможная причина отравления школьников в Подмосковье
32 ребёнка находятся на амбулаторном лечении, ещё четверо направлены в инфекционную больницу.
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До 36 увеличилось число школьников, которые обратились за медицинской помощью после отравления в подмосковном Клину. Об этом сообщила детский омбудсмен по региону Ксения Мишонова. По её словам, предварительной причиной инцидента является ротавирусная инфекция.
"Предварительная версия — ротавирусная инфекция", — написала Мишонова в телеграм-канале "Осторожно! Дети".
По её словам, 32 ребёнка находятся на амбулаторном лечении, ещё четверо направлены в инфекционное отделение Солнечногорской областной больницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Ранее в Красноярске второклассники массово отравились едой из школьной столовой. В Управлении образования сообщили, что будут выяснять подробности случившегося.
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