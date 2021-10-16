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Названа возможная причина отравления школьников в Подмосковье

32 ребёнка находятся на амбулаторном лечении, ещё четверо направлены в инфекционную больницу.

16 октября, 17:25

Фото © Pixabay

До 36 увеличилось число школьников, которые обратились за медицинской помощью после отравления в подмосковном Клину. Об этом сообщила детский омбудсмен по региону Ксения Мишонова. По её словам, предварительной причиной инцидента является ротавирусная инфекция.

"Предварительная версия — ротавирусная инфекция", написала Мишонова в телеграм-канале "Осторожно! Дети".

По её словам, 32 ребёнка находятся на амбулаторном лечении, ещё четверо направлены в инфекционное отделение Солнечногорской областной больницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления 20 учеников подмосковной школы

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления 20 учеников подмосковной школы

Ранее в Красноярске второклассники массово отравились едой из школьной столовой. В Управлении образования сообщили, что будут выяснять подробности случившегося.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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