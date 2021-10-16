Главред "Комсомольской правды" допустил, что Можейко могли задержать перед вылетом в Варшаву

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко могли остановить в Москве, когда он проходил регистрацию на рейс в Варшаву, после чего попросить вернуться в Минск и задержать уже там. Такое мнение выразил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.

"Мы ничего официального, никакой информации не имеем. О том, что он вот так вот вернулся в Белоруссию, сообщили его родители. К нему подошли на регистрации сотрудники какой-то из спецслужб", — пояснил Сунгоркин в беседе с РИА "Новости".