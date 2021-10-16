Главред "Комсомольской правды" допустил, что Можейко могли задержать перед вылетом в Варшаву
Он подчеркнул, что у издания нет никакой официально подтверждённой информации, лишь предположения.
Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко могли остановить в Москве, когда он проходил регистрацию на рейс в Варшаву, после чего попросить вернуться в Минск и задержать уже там. Такое мнение выразил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.
"Мы ничего официального, никакой информации не имеем. О том, что он вот так вот вернулся в Белоруссию, сообщили его родители. К нему подошли на регистрации сотрудники какой-то из спецслужб", — пояснил Сунгоркин в беседе с РИА "Новости".
Он подчеркнул, что у издания нет никаких официальных сведений, лишь предположения. По неподтверждённой информации, подошедшие сотрудники спецслужб сообщили Можейко, что он "нежелательная персона в Москве и должен полететь именно в Минск".
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Через несколько дней редколлегия сообщила, что решила закрыть представительство в Белоруссии.
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