"Представьте, что вы лежали 10 дней": Космонавт рассказал, что ждёт Пересильд и Шипенко после возвращения на Землю
Эксперт отмечает, что при посадке киноэкипаж испытает перегрузку около четырёх единиц.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко считает, что неожиданностей и проблем для экипажа во время спуска и в период реабилитации на Земле возникнуть не должно. Он проходил тщательную подготовку, которая началась ещё за несколько месяцев до того, как улететь на МКС. Об этом специалист рассказал в беседе с телеканалом "360".
"Подготовка к полёту занимает четыре-шесть месяцев, и в рамках этой подготовки они пробуют всё: тренируются в центрифуге, понимают, что такое перегрузка. То есть на физическом уровне никаких сюрпризов не будет", — объяснил космонавт.
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На посадке перегрузка может достигать 4–4,5 единицы, то есть масса человеческого тела увеличится в четыре раза. Но для полёта это штатная нагрузка, отмечает Борисенко. Говоря о реабилитации, эксперт рассказал, что срок восстановления равен примерно времени, проведённому в космосе. Особых сложностей в этот период у актрисы и режиссёра быть не должно.
"Представьте себе, что вы десять дней пролежали в кровати, встать, конечно, тяжело, но не настолько, чтобы вы не смогли это сделать. Может быть, сложновато, но не критично. Поэтому вот именно с точки зрения физических ощущений проблем вроде того, что сложно поднять руку или ногу, у них не будет", — заключил Борисенко.
Ранее Лайф писал о том, что возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком. Сама же посадка, которая состоится завтра, произойдёт примерно на час раньше. Всё из-за инцидента с потерей ориентации МКС при тестировании двигателей "Союза МС-18".
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