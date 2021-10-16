Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы в Техасе
После происшествия задержан один подозреваемый. Ещё несколько человек объявлены в розыск.
Фото © CNN
В американском штате Техас ранним утром возле бара произошла стрельба, в результате которой один полицейский был убит и двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Мы полагаем, что на них напали и застрелили из ружья. Они, вероятно, попытались вмешаться в ограбление. <…> Они попытались задержать или арестовать подозреваемого, и на них напали", — рассказал помощник главы местной полиции Джеймс Джойс.
По сведениям телеканала, злоумышленников было несколько. Один из них расстрелял полицейского из винтовки, подобравшись к нему со спины. Пострадавшие сотрудники были госпитализированы. В данный момент преступники разыскиваются, после происшествия был задержан лишь один подозреваемый.
Ранее неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде. Один мужчина с огнестрельными ранениями обратился в больницу.
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