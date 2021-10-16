НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы в Техасе

После происшествия задержан один подозреваемый. Ещё несколько человек объявлены в розыск.

16 октября, 17:32
<p>Фото © <a href="https://edition.cnn.com/2021/10/16/us/houston-constable-deputies-shooting/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN</a></p>

Фото © CNN

В американском штате Техас ранним утром возле бара произошла стрельба, в результате которой один полицейский был убит и двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы полагаем, что на них напали и застрелили из ружья. Они, вероятно, попытались вмешаться в ограбление. <…> Они попытались задержать или арестовать подозреваемого, и на них напали", — рассказал помощник главы местной полиции Джеймс Джойс.

По сведениям телеканала, злоумышленников было несколько. Один из них расстрелял полицейского из винтовки, подобравшись к нему со спины. Пострадавшие сотрудники были госпитализированы. В данный момент преступники разыскиваются, после происшествия был задержан лишь один подозреваемый.

В США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре

В США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре

Ранее неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде. Один мужчина с огнестрельными ранениями обратился в больницу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1