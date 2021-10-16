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В США назвали российский истребитель Су-27 лучшим в мире

При этом авторы отмечают, что самолёт проигрывает американским моделям пятого поколения в малозаметности.

16 октября, 18:28
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Su-27SM3_in_flight,_Celebration_of_the_100th_anniversary_of_Russian_Air_Force.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американское издание 19FortyFive признало российский самолёт Су-27, созданный около 40 лет назад, одним из лучших истребителей четвёртого поколения в мире. По мнению авторов, от американских конкурентов Су-27 выгодно отличают вооружение, дальность, скорость и манёвренность.

Кроме того, самолёт представлен в нескольких моделях, одна из которых — Су-27М — имеет усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование, а другая — Су-27К (Су-33) — разработана для авианосца "Адмирал Кузнецов". При этом авторы отмечают, что истребитель проигрывает американским самолётам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II в малозаметности.

"Однако он имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые манёвры, которые могут стать проблемой для американских истребителей-невидимок", — говорится в статье.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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