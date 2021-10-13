Самый серьёзный вызов НАТО: Почему в альянсе смертельно боятся российских Су-57 Российский самолёт признали самым опасным конкурентом для истребителей США и стран НАТО. Почему российская машина пятого поколения стала угрозой для авиации Запада? 12 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Су-57 — истребитель нового поколения

Российский истребитель не раз попадал в рейтинг самых технологичных боевых машин в мире, однако почти всегда европейские и американские эксперты делали вывод, что машина не слишком подходит для прямой конкуренции с авиацией США и НАТО. Сначала эксперты критиковали Су-57 за "похожесть" на Су-35 и "почти такие же технологии" (что в реальности, конечно, не так), потом обращали внимание на отсутствие современных двигателей, однако сейчас, похоже, сомнения развеялись и пришла пора взглянуть на ситуацию адекватно.

Эксперты американского журнала Military Watch заявили, что Су-57 по праву считается истребителем пятого поколения благодаря одному техническому решению — уникальной дальней ракете, способной изменить исход боя одним выстрелом.

Главной особенностью Су-57, по словам экспертов Military Watch, стала ракета РВВ-АЕ, которую за способность атаковать истребители любого типа в нескольких режимах прозвали "Гадюкой". Эта ракета не самая новая в арсенале российских ВВС — её создали ещё в середине 90-х, однако к моменту выхода Су-57 на испытания значительно доработали. Возросла максимальная дальность пуска, изменился тип наведения и появились другие доработки. После этого РВВ-АЕ оказалась способна поражать цели на удалении до 120–130 километров. Отличительной чертой ракеты стала система коррекции в полёте — если после захвата цели истребителем и спуска ракеты с пилона самолёт противника "теряется" из виду, ракета переходит на внутреннюю систему наведения и повторно пытается обнаружить цель, меняя углы полёта.

В мире существует всего две ракеты, характеристики которых приближены к российской "Гадюке", — американская AIM-120 AMRAAM, разработанная на пару лет раньше базовой версии РВВ-АЕ, и европейская ракета средней дальности Meteor, принятая на вооружение лишь в 2013 году. Но как обстоят дела с другими технологиями Су-57 и кто из конкурентов в действительности может с ним тягаться, когда речь идёт о скоротечном воздушном бое?

Главный секрет истребителя пятого поколения

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У США и членов НАТО не так много истребителей, способных уничтожать цели быстро, эффективно и незаметно для противника.

F-35 Lightning II. Первый и пока единственный американский истребитель пятого поколения, поставляемый на экспорт. Боевой радиус — чуть более 900 километров, вооружение — множество ракет, включая AIM-120 AMRAAM. Прогнозируемая дальность поражения — 150–170 километров. Стоимость единицы — 95 млн долларов.

Dassault Rafale. Французский истребитель четвёртого поколения, находящийся на стыке двух технологических миров — четвёртого и пятого поколений. Это одна из самых быстрых машин в составе ВВС НАТО — на высоте скорость Rafale может доходить до 2200 км/ч. Вооружение — самые современные ракеты ближнего боя, а также AIM-120 и УРВВ Meteor. Отличительная особенность этой машины — информационный канал, по которому истребитель (точно так же, как F-35) может "общаться" с другими машинами боевого звена и наземными силами.

Eurofighter Typhoon. Многоцелевой истребитель поколения 4+. Ближайший конкурент по технологичности для российской авиации пятого поколения. Это относительно свежая машина — летать в строевых частях "Еврофайтеры" начали в 2003 году и на протяжении последних лет регулярно получали пакеты обновлений. Самое значимое из них — отменные двигатели и авионика, благодаря которой машина способна подниматься на высоту под 20 километров. На такую же высоту способен подниматься всего один истребитель — российский Су-57. По вооружению Typhoon унифицирован с американскими и европейскими машинами и может оснащаться ракетами AIM-120 и Meteor. На данный момент он считается вторым по технологичности истребителем стран НАТО после F-35.

Су-57 против НАТО

Тревожность, с которой российский Су-57 воспринимают в НАТО, можно понять. Во-первых, самолёт был подготовлен и разработан в рекордно короткие для российской оборонки сроки. Во-вторых, параллельно с "Терминатором" (так 57-й за глаза называли в НАТО) шло создание сразу нескольких ракет нового типа. В-третьих, реальная боевая эффективность Су-57 для американских и европейских лётчиков — тёмный лес, рассмотреть детали которого не представляется возможным.

Последние несколько лет Су-57 не раз называли угрозой НАТО и наделяли другими интересными титулами. Машина собрала в себе лучшие авиационные технологии. При создании этого истребителя пришлось отказываться от компромиссов — если двигатель, то с запасом на десятки лет вперёд, если вооружение — то такое, чтобы можно было применять без гарантированного ответа. Многих из таких качеств современные машины США и стран НАТО лишены. Лётный час F-35 слишком дорог, поэтому машины стараются беречь. Французские Rafale, однажды побившие в ближнем учебном бою американские F-22, требуют всё больше обновлений, и в попытке угнаться за самолётами пятого поколения их стоимость постоянно растёт. Единственным вменяемым ответом на российские Су-57 в НАТО остаётся Eurofighter Typhoon, однако четвёртое поколение не может угнаться за пятым по технологичности — радарам, ракетам, боевым системам.

Время этих машин неумолимо уходит — расстаться с собственными технологиями четвёртого поколения НАТО, возможно, придётся уже до конца этого десятилетия. Если повезёт, "старички" пролетают ещё примерно пять-семь лет, однако затем выяснять отношения в небе останутся только две машины: американский F-35 и Су-57, компанию которому, возможно, составит его младший брат — Су-75. Если через несколько лет европейские разработчики не закончат собственные проекты по созданию машин пятого (а кое-где и шестого) поколения, то Су-57 будет официально праздновать победу над ВВС НАТО.

Авторы Сергей Андреев