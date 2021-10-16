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Регион
Опубликовано 16 октября 2021, 21:37

В Госдуме не советуют проверять Россию на прочность в вопросах защиты госграницы

Там напомнили, что в инцидентах, как с эсминцем США в Японском море, ответные меры будут жёсткими.

Россия примет соразмерные ответные меры в случае попыток нарушить её государственную границу. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря об инциденте с американским эсминцем в Японском море.

"Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жёсткими, профессиональными и соразмерными", — написал он в своём телеграм-канале.

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Слуцкий с сожалением отметил, что Вашингтон не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ. Он напомнил, что у приличных людей принято в таких случаях приносить извинения, а американцы "вспоминают опять о некоем "порядке", мол, "вам показалось".

"Что такое международное право, в США понимают весьма своеобразно, предпочитая действовать в соответствии с "порядком, основанным на правилах", где "право силы", очевидно, заменяет силу права. Но с Россией это вряд ли пройдёт", — подытожил Слуцкий.

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Напомним, что в Госдуме ранее назвали заход американского эсминца проверкой российской границы на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.

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Фото © Минобороны РФ

Алексей Дёмин
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