В Госдуме не советуют проверять Россию на прочность в вопросах защиты госграницы
Там напомнили, что в инцидентах, как с эсминцем США в Японском море, ответные меры будут жёсткими.
Россия примет соразмерные ответные меры в случае попыток нарушить её государственную границу. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря об инциденте с американским эсминцем в Японском море.
"Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жёсткими, профессиональными и соразмерными", — написал он в своём телеграм-канале.
Слуцкий с сожалением отметил, что Вашингтон не оставляет попыток провокаций вблизи российских границ. Он напомнил, что у приличных людей принято в таких случаях приносить извинения, а американцы "вспоминают опять о некоем "порядке", мол, "вам показалось".
"Что такое международное право, в США понимают весьма своеобразно, предпочитая действовать в соответствии с "порядком, основанным на правилах", где "право силы", очевидно, заменяет силу права. Но с Россией это вряд ли пройдёт", — подытожил Слуцкий.
Напомним, что в Госдуме ранее назвали заход американского эсминца проверкой российской границы на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.
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