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Россиянка обвинила Эпштейна в попытках заманить десятки женщин в секс-рабство

Девушка, чьё имя не было названо, рассказала, что познакомилась с финансистом в 2017 году, когда ей было чуть более 20 лет.

16 октября, 21:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ogechi.ocheni?__tn__=,dlC-R-R&eid=ARBFu9Ng-mW5L0kfX2InYIVgs1xAp-p7pWegSHHb1YmaGix5ohNKP6X5hEYbrGvFPYaW2aHwUxtHz4oi&hc_ref=ARQEGCJeYa6k8dJI3datt-qPdVp4lIpa-vJTRx9fndWs5CUDsGAUp-xVEXrXssEp_Cg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jeffrey Epstein</a></p>

Фото © Facebook / Jeffrey Epstein

Ныне покойный американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран. Об этом говорится в иске неназванной гражданки РФ, поданном против распорядителей наследства Эпштейна и его бывшей помощницы Лесли Грофф.

Истица названа в документах традиционным для американских судов псевдонимом Джейн Доу. Её заявление зарегистрировано на этой неделе в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Иск подан как классовый — в этом случае возмещение за ущерб должно полагаться не только самой истице, но и всем потенциальным жертвам Эпштейна, которых удастся разыскать.

"Из заявлений Эпштейна [потерпевшей]… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия со множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн", — указано в исковом заявлении.

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Согласно заявлениям россиянки, Эпштейн вышел с ней на связь в 2017 году, когда девушке было чуть более 20 лет и она жила в Москве. Уточняется, что минимум две помощницы финансиста российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили её в Париж, где представили Эпштейну. Там мужчина стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал её за интимные места и осуществлял иные сексуальные действия.

В документе также подчёркивается, что в следующие два года Эпштейн, который уже находился под наблюдением федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения несовершеннолетних, несколько раз встречался с потерпевшей. Как утверждает уроженка РФ, финансист заманивал её в свои дома в Париже, Флориде и на Виргинских островах. Он заставлял её оказывать ему сексуальные услуги и требовал присылать фото в обнажённом виде, а в обмен обещал деньги и помощь её бизнесу. В иске жертва также сообщила, что была запугана Эпштейном и не могла сопротивляться ему, поскольку тот попрекал её своим "добрым отношением" и материальной помощью. В доме Эпштейна на Виргинских островах потерпевшая видела другую девушку из одной из стран Балтии, которая также подвергалась домогательствам финансиста.

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"Хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из России и Восточной Европы в последние годы перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами трафикинга и насилия, из-за культурных факторов", — подчеркнула истица.

Согласно исковому заявлению, контакт россиянки с Эпштейном прервался в 2019 году, незадолго до его ареста, и с тех пор она не контактировала ни с ним, ни с его помощниками.

Напомним, тело американского финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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