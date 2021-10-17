Россиянка обвинила Эпштейна в попытках заманить десятки женщин в секс-рабство

Ныне покойный американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран. Об этом говорится в иске неназванной гражданки РФ, поданном против распорядителей наследства Эпштейна и его бывшей помощницы Лесли Грофф.

Истица названа в документах традиционным для американских судов псевдонимом Джейн Доу. Её заявление зарегистрировано на этой неделе в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Иск подан как классовый — в этом случае возмещение за ущерб должно полагаться не только самой истице, но и всем потенциальным жертвам Эпштейна, которых удастся разыскать.

"Из заявлений Эпштейна [потерпевшей]… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия со множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн", — указано в исковом заявлении.

Согласно заявлениям россиянки, Эпштейн вышел с ней на связь в 2017 году, когда девушке было чуть более 20 лет и она жила в Москве. Уточняется, что минимум две помощницы финансиста российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили её в Париж, где представили Эпштейну. Там мужчина стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал её за интимные места и осуществлял иные сексуальные действия.

В документе также подчёркивается, что в следующие два года Эпштейн, который уже находился под наблюдением федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения несовершеннолетних, несколько раз встречался с потерпевшей. Как утверждает уроженка РФ, финансист заманивал её в свои дома в Париже, Флориде и на Виргинских островах. Он заставлял её оказывать ему сексуальные услуги и требовал присылать фото в обнажённом виде, а в обмен обещал деньги и помощь её бизнесу. В иске жертва также сообщила, что была запугана Эпштейном и не могла сопротивляться ему, поскольку тот попрекал её своим "добрым отношением" и материальной помощью. В доме Эпштейна на Виргинских островах потерпевшая видела другую девушку из одной из стран Балтии, которая также подвергалась домогательствам финансиста.

"Хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из России и Восточной Европы в последние годы перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами трафикинга и насилия, из-за культурных факторов", — подчеркнула истица.