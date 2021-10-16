Российская актриса Дарья Мельникова, наиболее известная зрителю по роли Жени в сериале "Папины дочки", рассказала, что бывший муж, актёр Артур Смольянинов, отговаривал её от участия в проекте "Ледниковый период".

"Он сказал: "Не участвуй, ты пропадёшь". Из-за графика, конечно. Многие же понимают, что это трудно — совмещать такой проект с основной деятельностью. Кто-то это понимает, а кто-то не до конца — и участвует", — отметила артистка в интервью WMJ.ru.

В новом сезоне ледового шоу Мельникова танцует в паре с фигуристом Максимом Марининым. При этом она сама заявляет, что на победу в шоу не рассчитывает. "У меня задача — чётко дожить до вторника, пережить его и дальше", — призналась она. Звезда "Папиных дочек" ответственно подходит к делу и упорно готовится к выступлениям. Из-за этого ей приходится жертвовать сном и отдыхом, ведь тренировки проходят даже ночью.

"Мы приезжаем на каток после смен, после поездов, а главное, что никто не возникает. Спортсмены и тренеры приезжают тоже. Последние несколько тренировок были ночными, и мы все тут тусовались, а с утра на работу", — поделилась актриса.

Добавим, что Смольянинов, который уговаривал экс-супругу отказаться от съёмок в проекте, в 2014 году сам участвовал в пятом сезоне шоу в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной.