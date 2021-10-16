Бастрыкин вручил медали звёздам сериала "Улицы разбитых фонарей"
В СК отметили, что артисты создали на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска.
Фото © СКР
Актёры сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова, Евгений Дятлов и Александр Половцев награждены медалями в честь десятилетия Следственного комитета России. Главы ведомства Александр Бастрыкин лично вручил их звёздам.
Фото © СКР
Артисты стали почётными гостями на встрече председателя СК с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. В ходе мероприятия Бастрыкин вручил медали "10 лет Следственному комитету Российской Федерации" ветеранам и актёрам, создавшим на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице избитого тремя мужчинами в московском метро Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
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