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Бастрыкин вручил медали звёздам сериала "Улицы разбитых фонарей"

В СК отметили, что артисты создали на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска.

16 октября, 20:20
<p>Фото © СКР</p>

Фото © СКР

Актёры сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова, Евгений Дятлов и Александр Половцев награждены медалями в честь десятилетия Следственного комитета России. Главы ведомства Александр Бастрыкин лично вручил их звёздам.

Фото © СКР

Фото © СКР

Артисты стали почётными гостями на встрече председателя СК с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. В ходе мероприятия Бастрыкин вручил медали "10 лет Следственному комитету Российской Федерации" ветеранам и актёрам, создавшим на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска.

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице избитого тремя мужчинами в московском метро Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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