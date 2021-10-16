Толстой призвал разъяснять россиянам необходимость вакцинации от ковида

По словам вице-спикера Госдумы, вразумить граждан можно только с помощью доводов.

Информационную кампанию по борьбе с ковидом в России можно считать проигранной, поскольку убедить многих граждан страны в необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции не удалось. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой.

"Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает", — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению Толстого, специалисты не смогли в полной мере донести россиянам информацию о вакцинации от ковида. Он добавил, что людям нужно объяснять, почему важно привиться, и при этом приводить аргументы.

"Считаю, что учёные и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан", — резюмировал вице-спикер Госдумы.