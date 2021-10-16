Психиатр назвал причины злоупотребления алкоголем

За последнее время в мире сильно возросло число зависимых от спиртного, и одной из причин является сложная эпидемиологическая обстановка в связи с ковидом. Об этой тревожной тенденции рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"В период пандемии коронавируса потребление алкоголя стало увеличиваться в большинстве стран мира, и Россию это тоже не обошло. Вместе с общим употреблением алкоголя стало планомерно увеличиваться и употребление суррогата", — подчеркнул психиатр.