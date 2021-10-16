Психиатр назвал причины злоупотребления алкоголем
Доктор медицинских наук уверен, что спиртное способно провоцировать депрессивные и тревожные расстройства.
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За последнее время в мире сильно возросло число зависимых от спиртного, и одной из причин является сложная эпидемиологическая обстановка в связи с ковидом. Об этой тревожной тенденции рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"В период пандемии коронавируса потребление алкоголя стало увеличиваться в большинстве стран мира, и Россию это тоже не обошло. Вместе с общим употреблением алкоголя стало планомерно увеличиваться и употребление суррогата", — подчеркнул психиатр.
Профессор напомнил, что до пандемии ковида число зависимых было низким как в мире, так и в России. По словам Сиволапа, частое употребление спиртного может стать причиной депрессивных и тревожных расстройств.
Ранее Лайф сообщал, что в результате отравления метанолом в Екатеринбурге скончалось 16 человек, продавцы отравленного алкоголя были задержаны. В отношении обоих подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Позднее СК РФ подтвердил гибель 18 человек, отравившихся метиловым спиртом.
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