НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Психиатр назвал причины злоупотребления алкоголем

Доктор медицинских наук уверен, что спиртное способно провоцировать депрессивные и тревожные расстройства.

16 октября, 18:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За последнее время в мире сильно возросло число зависимых от спиртного, и одной из причин является сложная эпидемиологическая обстановка в связи с ковидом. Об этой тревожной тенденции рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"В период пандемии коронавируса потребление алкоголя стало увеличиваться в большинстве стран мира, и Россию это тоже не обошло. Вместе с общим употреблением алкоголя стало планомерно увеличиваться и употребление суррогата", — подчеркнул психиатр.

Профессор напомнил, что до пандемии ковида число зависимых было низким как в мире, так и в России. По словам Сиволапа, частое употребление спиртного может стать причиной депрессивных и тревожных расстройств.

Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Ранее Лайф сообщал, что в результате отравления метанолом в Екатеринбурге скончалось 16 человек, продавцы отравленного алкоголя были задержаны. В отношении обоих подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Позднее СК РФ подтвердил гибель 18 человек, отравившихся метиловым спиртом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1