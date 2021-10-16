Музеи Вены завели OnlyFans в ответ на цензуру обнажённой натуры в соцсетях
Галеристы напомнили, что ряд заблокированных в Сети произведений являются знаковыми для истории искусства.
Фото © Getty Images / Richard Baker / In Pictures
Венский совет по туризму нашёл ответ на цензуру из-за обнажённой натуры, которую галеристы публиковали в социальных сетях. Ведомство завело аккаунт для городских музеев на платформе OnlyFans — популярной соцсети, которая позволяет публикацию снимков с обнажёнными людьми.
Как пишет The Guardian, поводом стала критика в Сети. Например, в июле этого года TikTok-аккаунт музея Альбертины заблокировали за показ работ японского фотографа Нобуеси Араки, на снимках которого была изображена женская грудь. А в 2019 году "Инстаграм" решил, что картина Питера Пола Рубенса нарушает стандарты сообщества соцсети, которые запрещают любые изображения обнажённой натуры. То же коснулось работ и других известных художников, опубликованных в том числе и в "Фейсбуке".
"Эти произведения искусства имеют решающее значение и важны для Вены — когда вы думаете об автопортрете Шиле 1910 года, это одно из самых знаковых произведений искусства. Если они не могут быть использованы в таком мощном инструменте коммуникации, как социальные сети, это несправедливо, это расстраивает", — объяснила представитель Венского совета по туризму Хелена Хартлауэр.
Ранее Лайф рассказывал, как Мону Лизу, Венеру и Фриду Кало "оживили" с помощью нейросетей. Правда, создатель данных работ заранее попросил о снисходительности и предупредил, что не претендует на историческую точность.
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