Музеи Вены завели OnlyFans в ответ на цензуру обнажённой натуры в соцсетях

Венский совет по туризму нашёл ответ на цензуру из-за обнажённой натуры, которую галеристы публиковали в социальных сетях. Ведомство завело аккаунт для городских музеев на платформе OnlyFans — популярной соцсети, которая позволяет публикацию снимков с обнажёнными людьми.

Как пишет The Guardian, поводом стала критика в Сети. Например, в июле этого года TikTok-аккаунт музея Альбертины заблокировали за показ работ японского фотографа Нобуеси Араки, на снимках которого была изображена женская грудь. А в 2019 году "Инстаграм" решил, что картина Питера Пола Рубенса нарушает стандарты сообщества соцсети, которые запрещают любые изображения обнажённой натуры. То же коснулось работ и других известных художников, опубликованных в том числе и в "Фейсбуке".

"Эти произведения искусства имеют решающее значение и важны для Вены — когда вы думаете об автопортрете Шиле 1910 года, это одно из самых знаковых произведений искусства. Если они не могут быть использованы в таком мощном инструменте коммуникации, как социальные сети, это несправедливо, это расстраивает", — объяснила представитель Венского совета по туризму Хелена Хартлауэр.