Рынки Екатеринбурга проверят после смерти 18 человек, отравившихся метанолом
Торговые точки потребовали проверить на предмет реализации контрафактного алкоголя.
Фото © ТАСС / Марина Круглякова
Прокуратура потребовала провести проверки на рынках Екатеринбурга после смерти 18 человек от отравления метанолом после употребления некачественного спиртного. Алкоголь был куплен на одном из городских рынков. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
"Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции", — заявила Канатова.
Напомним, о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, стало известно сегодня днём. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако позже СК подтвердил гибель 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые в сбыте алкоголя задержаны.
Комментариев: 0