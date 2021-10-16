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Рынки Екатеринбурга проверят после смерти 18 человек, отравившихся метанолом

Торговые точки потребовали проверить на предмет реализации контрафактного алкоголя.

16 октября, 18:52
<p>Фото © ТАСС / Марина Круглякова</p>

Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Прокуратура потребовала провести проверки на рынках Екатеринбурга после смерти 18 человек от отравления метанолом после употребления некачественного спиртного. Алкоголь был куплен на одном из городских рынков. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

"Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции", — заявила Канатова.

Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

Два человека задержаны после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

Напомним, о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, стало известно сегодня днём. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако позже СК подтвердил гибель 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые в сбыте алкоголя задержаны.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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