Рынки Екатеринбурга проверят после смерти 18 человек, отравившихся метанолом

Прокуратура потребовала провести проверки на рынках Екатеринбурга после смерти 18 человек от отравления метанолом после употребления некачественного спиртного. Алкоголь был куплен на одном из городских рынков. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

"Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции", — заявила Канатова.