Захарова рассказала о популярности клипа на её песню "До предела" в YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности её песни "До предела", которую исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев. По её словам, ролик уже набрал 18 миллионов просмотров в YouTube.

"Музыка Макса Фадеева, поют Валерия с Максом, слова вашей покорной. Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят. Спасибо", — написала она в своём телеграм-канале.

Кстати, ранее Захарова рассказала, как написала песню для Фадеева и Валерии. Она призналась, что старалась в стихах описать свои эмоции и ощущения, поэтому композиция вышла полностью "женской". Это повлекло некоторые нюансы. В частности, припев необходимо было как-то изменить, чтобы его мог петь и мужской голос.