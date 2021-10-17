В России вступили в силу новые правила вывоза детей за рубеж

В России с 17 октября вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу, согласно которому один из родителей сможет запретить выезд ребёнка на определённый срок. Соответствующий приказ от 31 августа был утверждён МВД России 6 октября.

Документ предусматривает, что теперь родители, усыновители, опекуны или законные представители детей, не согласные с их выездом за рубеж, могут запретить ребёнку выезжать за границу. При этом законные представители получили право ограничения выезда своего чада до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания действия запрета.

Также родитель может определить конкретный список государств, куда нельзя вывозить ребёнка. При этом сам заявитель при наличии российского гражданства сможет самостоятельно вывозить детей за границу. Если же он иностранец, то ребёнку нельзя будет выезжать за рубеж ни с ним самим, ни с другим родителем. Кроме того, теперь просивший о запрете может отзывать своё заявление во внесудебном порядке через любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство.

Ещё одно новшество — сроки рассмотрения заявлений об ограничении выезда детей сократились с пяти до двух рабочих дней.