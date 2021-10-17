Оперная певица Анна Нетребко получила премию "Полар"
Хрустальную скульптуру она получила в Стокгольме из рук королевы Швеции Сильвии.
Анна Нетребко. Фото © Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago
На церемонии награждения 16 октября в филармонии Стокгольма российской оперной певице Анне Нетребко вручили престижную музыкальную премию "Полар".
Хрустальную скульптуру Нетребко получила из рук королевы Швеции Сильвии. Торжественное вручение статуэтки состоялось после концерта оперной дивы. Певица исполнила произведения русских, итальянских и немецких композиторов, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса и Джакомо Пуччини.
"Это большая честь для меня. Я надеюсь, я приношу радость слушателям", — сказала Нетребко во время награждения.
Напомним, премия "Полар" учреждена менеджером группы ABBA Стигом Андерсоном. Вручение награды проходит ежегодно с 1992 года. Размер премии составляет один миллион крон (более 116 тысяч долларов).
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