Оперная певица Анна Нетребко получила премию "Полар"

На церемонии награждения 16 октября в филармонии Стокгольма российской оперной певице Анне Нетребко вручили престижную музыкальную премию "Полар".

Хрустальную скульптуру Нетребко получила из рук королевы Швеции Сильвии. Торжественное вручение статуэтки состоялось после концерта оперной дивы. Певица исполнила произведения русских, итальянских и немецких композиторов, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса и Джакомо Пуччини.

"Это большая честь для меня. Я надеюсь, я приношу радость слушателям", — сказала Нетребко во время награждения.