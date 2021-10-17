Басков попросил Киркорова вписать его в завещание

Киркоров выступил на праздновании 45-летия Баскова, после чего начал принимать цветы от своих поклонников. Цветов и подарков было очень много, поэтому Басков вызвался помочь.

В ответ Басков попросил Киркорова всегда помнить об этих словах, и поэтому ему следует написать это в завещании. Киркоров же заявил, что Баскову придётся очень долго ждать, так как смерть не входит в его планы. Свою дружбу с Басковым поп-король назвал божественным даром.