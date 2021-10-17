Басков попросил Киркорова вписать его в завещание
Поп-король отметил, что пока смерть не входит в его планы.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Николай Басков попросил коллегу по ремеслу Филиппа Киркорова включить его в своё завещание.
Киркоров выступил на праздновании 45-летия Баскова, после чего начал принимать цветы от своих поклонников. Цветов и подарков было очень много, поэтому Басков вызвался помочь.
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"Ты же знаешь: всё моё всегда твоё", — пошутил Киркоров.
В ответ Басков попросил Киркорова всегда помнить об этих словах, и поэтому ему следует написать это в завещании. Киркоров же заявил, что Баскову придётся очень долго ждать, так как смерть не входит в его планы. Свою дружбу с Басковым поп-король назвал божественным даром.
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