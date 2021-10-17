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На Сахалине ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина

Информацией об обрушении кровли здания уже заинтересовалась прокуратура.

17 октября, 03:41

Фото © Телеграм-канал Sakh.com

На Сахалине ветер отбросил крышу на людей. Видео © VK / Страница новостей

В городе Александровске-Сахалинском ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина. Как сообщил Лайфу источник, женщина доставлена в реанимацию.

Трагедия произошла на улице Дзержинского. Информацией об обрушении кровли здания на людей уже заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области.

"Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее Лайф рассказывал, что ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге. Тогда пострадало два человека.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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