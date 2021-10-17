На Сахалине ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина
Информацией об обрушении кровли здания уже заинтересовалась прокуратура.
Фото © Телеграм-канал Sakh.com
На Сахалине ветер отбросил крышу на людей. Видео © VK / Страница новостей
В городе Александровске-Сахалинском ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина. Как сообщил Лайфу источник, женщина доставлена в реанимацию.
Трагедия произошла на улице Дзержинского. Информацией об обрушении кровли здания на людей уже заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области.
"Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее Лайф рассказывал, что ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге. Тогда пострадало два человека.
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