На Сахалине ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина

На Сахалине ветер отбросил крышу на людей. Видео © VK / Страница новостей

В городе Александровске-Сахалинском ветер отбросил крышу на людей, погиб мужчина. Как сообщил Лайфу источник, женщина доставлена в реанимацию.

Трагедия произошла на улице Дзержинского. Информацией об обрушении кровли здания на людей уже заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области.

"Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей", — говорится в сообщении ведомства.