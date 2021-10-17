Стало известно, во сколько обойдётся обслуживание автомобиля Aurus

Плановое техническое обслуживание российских премиум-автомобилей Aurus будет стоить примерно столько же, сколько и ТО других машин того же класса. Об этом заявил глава центра "Aurus Авилон" Андрей Михедов.

По его словам, в первый раз ТО автомобиля Aurus при условии покупки и обслуживания у дилера обойдётся примерно в 80 тысяч рублей.

"Если мы исходим из стоимости нормо-часа 10,5 тысячи рублей для наших постоянных клиентов и закладываем на выполнение всех работ три-четыре часа, то примерно столько же или чуть больше (на 10–15%) клиент должен будет потратить и на расходные материалы", — отметил Михедов в беседе с газетой "Известия".

По его словам, для клиентов, которые купили автомобиль у других дилеров, стоимость нормо-часа будет увеличена до 12 тысяч рублей. Таким образом, цена обслуживания будет приближаться к 100 тысячам рублей. При этом стоимость планового техобслуживания бронированных версий Aurus почти не будет отличаться от цен на ТО стандартного автомобиля.