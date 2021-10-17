Стало известно, во сколько обойдётся обслуживание автомобиля Aurus
Стоимость планового ТО бронированных версий машины почти не будет отличаться от цен на техобслуживание стандартной.
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Плановое техническое обслуживание российских премиум-автомобилей Aurus будет стоить примерно столько же, сколько и ТО других машин того же класса. Об этом заявил глава центра "Aurus Авилон" Андрей Михедов.
По его словам, в первый раз ТО автомобиля Aurus при условии покупки и обслуживания у дилера обойдётся примерно в 80 тысяч рублей.
"Если мы исходим из стоимости нормо-часа 10,5 тысячи рублей для наших постоянных клиентов и закладываем на выполнение всех работ три-четыре часа, то примерно столько же или чуть больше (на 10–15%) клиент должен будет потратить и на расходные материалы", — отметил Михедов в беседе с газетой "Известия".
По его словам, для клиентов, которые купили автомобиль у других дилеров, стоимость нормо-часа будет увеличена до 12 тысяч рублей. Таким образом, цена обслуживания будет приближаться к 100 тысячам рублей. При этом стоимость планового техобслуживания бронированных версий Aurus почти не будет отличаться от цен на ТО стандартного автомобиля.
Ранее сообщалось, что в 2023 году начнётся опытная эксплуатация водородного автомобиля Aurus, а с 2024-го машины будут поставлять на рынок.
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