Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой и шокировал США

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, которая способна нести ядерную боеголовку. Это буквально "застало врасплох" американскую разведку, сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, власти КНР продемонстрировали "передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох". Собеседник газеты отметил, что ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Пекин добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", — сказал один из источников газеты, знакомый с разведданными.

Собеседники издания также подчеркнули, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для американских военных, чьи системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. В Пентагоне выразили озабоченность действиями Поднебесной, однако не стали комментировать сведения об испытании гиперзвуковой ракеты.

"Мы ясно выразили нашу озабоченность по поводу военных возможностей, которые Китай продолжает развивать и которые только усиливают напряжённость в регионе и за его пределами", — заявил официальный представитель ведомства Джон Кёрби.

Посольство Китая в США также решило не комментировать данные об испытаниях, однако в дипмиссии подчеркнули, что военная политика Пекина всегда носила "оборонительный характер".

"У нас нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США. Мы не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами. Наоборот, США в последние годы придумывали миф о якобы существующей китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия. Это спровоцировало гонку вооружений в данной области и сильно подорвало глобальную стратегическую стабильность", — указал представитель Посольства КНР в Штатах Лю Пэнъюй.