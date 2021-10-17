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"Забавно": Пушкова развеселили планы Украины "задавить" Россию в Гааге

Парламентарий отметил, что "железные аргументы" Киева не впечатлили никого ни в Будапеште, ни в Брюсселе.

17 октября, 02:49
<p>Алексей Пушков. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/sf_press/48378975287/in/photolist-MaGk8t-TvuGiW-2d9csKs-2ffKjHs-2etYFXK-2g4Wy5D-N2H4t8-RyM95w-27cDuxz-De3WsY-2gH5TRz-2dgMMHh-QBxts6-23Lode4-2dgMQcq-2iDfuPz-N5ixHu-2isJwFL-2eifHPW-2hsVcMA-2it81dF-2gE9VsR-24QM7TW-2hsUckp-EFsJHc-XTbjr7-2isKGta-2iD6KRy-2fkiHxY-2iDeiYt-LLQRT7-2ej1PLu-KZr23t-2cZ3pQ2-2fpXQAK-2fkiHko-2fpXQ4H-24NpAsF-SeJJ5Y-QBxt6z-23LocsK-QBxsVK-23LoczD-QBxtHX-2dgMPS7-23LocNe-23Lodue-SeJNU7-2dgMNWQ-2dgMPwh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Алексей Пушков. Фото © Flickr / Совет Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над планами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "юридически задавить" Москву в суде в Гааге. Он напомнил Киеву о фактах по инциденту в Керченском проливе.

"Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".

Парламентарий отметил, что "железные аргументы" Киева, которыми хвастался Кулеба, не впечатлили никого ни в Будапеште, ни в Брюсселе. По словам Пушкова, "неземная "красота" украинской позиции всё чаще ускользает от крупных игроков или вовсе не принимается ими во внимание.

Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге из-за задержания моряков

Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге из-за задержания моряков

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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