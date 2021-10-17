"Забавно": Пушкова развеселили планы Украины "задавить" Россию в Гааге
Парламентарий отметил, что "железные аргументы" Киева не впечатлили никого ни в Будапеште, ни в Брюсселе.
Алексей Пушков. Фото © Flickr / Совет Федерации
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над планами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "юридически задавить" Москву в суде в Гааге. Он напомнил Киеву о фактах по инциденту в Керченском проливе.
"Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".
Парламентарий отметил, что "железные аргументы" Киева, которыми хвастался Кулеба, не впечатлили никого ни в Будапеште, ни в Брюсселе. По словам Пушкова, "неземная "красота" украинской позиции всё чаще ускользает от крупных игроков или вовсе не принимается ими во внимание.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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