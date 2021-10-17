Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над планами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "юридически задавить" Москву в суде в Гааге. Он напомнил Киеву о фактах по инциденту в Керченском проливе.

"Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — написал Пушков в своём канале в "Телеграме".