НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учительница напилась водки на глазах у детей и избила двух младшеклассниц

Оказалось, что из-за проблем с алкоголем педагога уволили с прошлого места работы.

17 октября, 02:13
<p>Фото © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

В Днепре учительница младших классов весь учебный день пила алкоголь, затем избила двух девочек и чуть не упала ещё на одного ребёнка. Об этом рассказала мать одного из учеников в социальной группе "Освіта Дніпра" в "Фейсбуке".

"Со слов детей 2 "В" класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать, плюс к этому она ударила двух девочек по голове — якобы за то, что они писали "не там, где нужно", а на третью чуть не упала", — сообщила родительница.

В Петербурге учительницу вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

В Петербурге учительницу вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

По словам женщины, преподавательницу уволили в тот же день, когда об инциденте стало известно родителям. Однако неравнодушная мать пожаловалась на то, что проблему удалось решить не сразу, так как директор школы в тот день была в отпуске и до неё невозможно было дозвониться. Помимо этого она отметила, что администрация школы знала о том, что у учителя проблемы с алкоголем, поскольку именно по этой причине её уволили с прошлого места работы, и прикрывала её, аргументируя это тем, что "работать некому".

Ранее сообщалось, что руководству красноярской школы пришлось оправдываться за портрет Сталина на концерте ко Дню учителя.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1