Учительница напилась водки на глазах у детей и избила двух младшеклассниц

В Днепре учительница младших классов весь учебный день пила алкоголь, затем избила двух девочек и чуть не упала ещё на одного ребёнка. Об этом рассказала мать одного из учеников в социальной группе "Освіта Дніпра" в "Фейсбуке".

"Со слов детей 2 "В" класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать, плюс к этому она ударила двух девочек по голове — якобы за то, что они писали "не там, где нужно", а на третью чуть не упала", — сообщила родительница.

По словам женщины, преподавательницу уволили в тот же день, когда об инциденте стало известно родителям. Однако неравнодушная мать пожаловалась на то, что проблему удалось решить не сразу, так как директор школы в тот день была в отпуске и до неё невозможно было дозвониться. Помимо этого она отметила, что администрация школы знала о том, что у учителя проблемы с алкоголем, поскольку именно по этой причине её уволили с прошлого места работы, и прикрывала её, аргументируя это тем, что "работать некому".