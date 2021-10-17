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Три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США

Они госпитализированы, их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

17 октября, 02:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Greeley_Tribune/status/1449542536910016513?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GreeleyTribune.Net</a></p>

Фото © Twitter / GreeleyTribune.Net

Три человека в возрасте от 15 до 19 лет получили ранения в результате стрельбы во время вечеринки по случаю Хеллоуина в американском городе Уиттиер, штат Калифорния. Об этом сообщает AP со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.

По его данным, в ходе потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу возле дома, где проходила вечеринка. Три человека были госпитализированы с различными ранениями. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы в Техасе

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы в Техасе

Ранее неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Канаде. Один мужчина с огнестрельными ранениями обратился в больницу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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