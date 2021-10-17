Три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке в США

Три человека в возрасте от 15 до 19 лет получили ранения в результате стрельбы во время вечеринки по случаю Хеллоуина в американском городе Уиттиер, штат Калифорния. Об этом сообщает AP со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.

По его данным, в ходе потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу возле дома, где проходила вечеринка. Три человека были госпитализированы с различными ранениями. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.