Корабль "Ю.А. Гагарин" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Корабль с Пересильд и Шипенко отстыковался от МКС. Видео © "Роскосмос"

Аппарат перейдёт в автономный полёт, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдёт с околоземной орбиты. Ожидается, что первый в мире киноэкипаж приземлится на спускаемом аппарате в 07:35 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.