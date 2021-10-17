Корабль с Пересильд и Шипенко отстыковался от МКС
Аппарат перейдёт в автономный полёт, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдёт с орбиты.
Фото © Саша Гусов / "Роскосмос"
Корабль "Ю.А. Гагарин" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
Корабль с Пересильд и Шипенко отстыковался от МКС. Видео © "Роскосмос"
Аппарат перейдёт в автономный полёт, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдёт с околоземной орбиты. Ожидается, что первый в мире киноэкипаж приземлится на спускаемом аппарате в 07:35 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.
Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с космодрома Байконур 5 октября. Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".
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